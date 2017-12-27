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CHP'li Aldan'dan darbeye direnen kahramanlara hakaret

27 Aralık 2017, Çarşamba
CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, vatanı için 15 Temmuz'da FETÖ'cü kalleşlere direnen vatandaşlara açık açık hakaret etti. Haddini aşan Aldan, yeni çıkarılan düzenlemenin "Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır" diyerek büyük bir rezalete imza attı.
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