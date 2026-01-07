''500 Bin Sosyal Konut Projesi taksitleri zamlandı'' iddialarına DMM'den yalanlama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya ve bazı haber sitelerinde gündeme gelen "500 Bin Sosyal Konut Projesi taksit ödemelerine zam yapıldı" iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YOK



Yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yürütülen projede herhangi bir fiyat veya taksit değişikliğinin söz konusu olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçleri tamamlanmış olup, hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri devam etmektedir. Konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur."

Resmi Kaynak Uyarısı DMM, sosyal medyada dolaşıma giren ve spekülatif hesaplamalar içeren görsellerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, vatandaşların yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini hatırlattı. Proje kapsamında taksit ödemeleri ve satış sözleşmeleri, mevcut planlamalar doğrultusunda hak sahipleri belirlendikten sonra yürürlüğe girecek.