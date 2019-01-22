CHP'li Aksünger'den vatandaşa çirkin saldırı

CHP'li Aksünger'den vatandaşa çirkin saldırı22 Ocak 2019, Salı
CHP'nin skandalları bitmek bilmiyor! Son olarak sosyal medyaya düşen görüntülerde, CHP'li Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger'in arabasını sokaktaki bir dükkanın park yerine izinsiz koyduğu ve kavga çıkarttığı görülüyor.
HEM KÜFÜR ETTİ HEM ARABASINI ÜZERLERİNE SÜRDÜ
Sokakta bulunan dükkan sahipleri duruma itiraz edince CHP'li Aksünger'in de vatandaşlara "it" diye küfür ettiği ve daha sonra da aracını vatandaşların üstüne sürdüğü belirtiliyor. Aksünger'in bu skandal tavrına tepki gösteren vatandaşlar toplanınca Aksünger de araçtan inip "ben Milletvekiliyim bana dokunamazsınız" diyor...
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