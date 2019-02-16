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CHP’den istifa eden Mustafa Gülbay tanzim satışa başladı

16.02.2019 11:58

CHP'deki antidemokratik uygulamaları protesto ederek, partisinden istifa eden Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, ilçe merkezinde tanzim satış noktası kurdu.


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