Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eden Muharrem İnce'ye CHP yönetiminden ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Salıcı, Muharrem İnce'nin adaylık açıklamasına tartışma yaratacak bir örnek ile cevap verdi. Ayrıca Nisan 2020'de yapılması planlanan olağan kurultay öncesi partide kılıçlar bir kez daha çekildi.
CHP'de Muharrem İnce krizi! Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan tepki16.09.2019 22:50
- CHP'de Muharrem İnce krizi! Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan tepki
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