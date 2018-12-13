CHP’de istifa sesleri

CHP’nin Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Akın’ın geri çekildiği iddiası sonrasında çok sayıda partili CHP Balıkesir İl binası önünde toplanmaya başladı. CHP'li grup Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.
CHP’de istifa sesleri12 Aralık 2018, Çarşamba
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