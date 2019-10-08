CHP yine HDP ağzıyla konuştu! Kılıçdaroğlu'nun Suriye operasyonu açıklamalarına sert tepki geldi! 08.10.2019 17:54

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyon, PKK'nın siyasi uzantısı HDP kadar CHP'yi de rahatsız etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki operasyon karşıtı açıklamalarına tepki yağdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Partili Ahmet Aydın, "Kılıçdaroğlu hangi siyasi parti, hangi ülke adına siyaset yapıyor" diye sordu.

Türkiye'nin sınırlarını korumak için Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığına girmesi PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve iş birlikçisi CHP'yi rahatsız etti.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de yapılacak olan harekata karşı çıkarak, tezkere konusuna ise 'İçimiz yana yana evet diyeceğiz' dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde ittifak yaptığı İYİ Parti'nin operasyonu desteklemesi, ittifakın tamamen dağıldığını gösterdi.

"CHP TÜRKİYE VE ATATÜRK'ÜN TEZLERİ İLE MÜCADELE EDİYOR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, İYİ Parti ve CHP'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda da fikir ayrılığına düşmesine ilişkin, "Bu iki parti zaten zorlama ile bir araya gelen ve Erdoğan düşmanlığı noktasında bir araya gelen iki farklı gruptu. Başından beri çatlak var ama bugün gün yüzüne çıktı. Meral Akşener aslında milletin beklentilerini dillendirdi ama Kılıçdaroğlu, kendisinden bekleneni yaptı. 'Ne işimiz var orada? İçimiz yana yana 'evet' diyeceğiz' şeklinde bir takım ifadeler kullandı. İçin yanıyorsa hayır de. Eğer hayır derse milletten çok sert tepki alacağını görüyor. Atatürk de Suriye ile birleşme düşüncesinde olmuş ve bu konu hakkında açıklamalar yapmıştı. Şimdi Atatürk'ün partisinin devamı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, Türkiye'nin ve Atatürk'ün tezleri ile mücadele ediyor. Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geldiği günden bu yana Türkiye'nin menfaatine olan tüm konulara karşı bir tavır sergilemiştir." İfadelerini kullandı.

"İNÖNÜ'NÜN SÖZÜNÜ CHP HATIRLATMASI GEREKİRKEN..."

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise, "Garip bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye belki de ilk defa ana muhalefet partisinin Türkiye'nin ulusal meselelerinde bu kadar savrulma yaşayan sözler kuruyor. Kemal Bey'in Türkiye karşıtı siyasetinin sonucu. Aslında en güzel cevabı Akşener verdi. Akşener İsmet Paşa'nın o sözünü hatırlattı. İsmet Paşa'nın sözünü CHP hatırlatması gerekirken Meral Akşener hatırlatıyor. CHP Afrin meselesinden tutun da ekonomik meselelere kadar tüm konularda Türkiye karşıtlığı yapıyor. Bu hakikaten siyasi bir vaka haline gelmiş durumda. CHP sosyolojisinin buna bir cevap vermesi gerekmektedir." Şeklinde konuştu.

"KILIÇDAROĞLU HANGİ SİYASİ PARTİ ADINA ÇALIŞIYOR?"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Kılıçdaroğlu ne istediğini kendisi de bilmiyor herhalde. Tezkereye evet diyeceğim ama operasyona karşıyım. Bu tezkere zaten olası bir operasyona karşı kullanılacak bir tezkere. Bugüne kadar özellikle toplumsal meselelerde, terör gibi çok önemli meselelerde Kılıçdaroğlu hangi siyasi parti, hangi ülke adına siyaset yapıyor açıkçası merak ediyorum. Bu tür durumlarda ülkenin menfaatini korumak zorundasın. Ana muhalefetin görevi de bu ülke için siyaset yapmak değil mi? Türkiye geleceğini güvence altına almak adımlar atarken Kılıçdaroğlu'nun buna karşı çıkması yanlış. Kılıçdaroğlu geçmişte Esed ile iyi ilişkiler varken de 'Türkiye Suriye mi oluyor?' diyordu. Bugün de 'o günler ne güzel günlerdi' demeye başladı" dedi.