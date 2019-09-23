CHP ve İYİ Parti'den Türkiye aleyhine operasyon! IMF heyetinde kimler var? 23.09.2019 08:33

Her seferinde Türkiye'nin ekonomisinin kötü gittiğini söyleyen ve hükümetin 'IMF ile görüştüğünü' iddia eden CHP ve İYİ Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın IMF yetkilileriyle gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı. Skandalla ilgili konuşan IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya, "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi." dedi.

Hükümeti 'IMF ile anlaştı' iddialarıyla suçlayan muhalefet partilerinin milletvekillerinin gizlice IMF yetkilileriyle buluştuğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya, "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi." dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Hilton Otel'de yapılan toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yaptığı görüldü.

IMF Türkiye Temsilciliği görevini devralan Ben Kemalson ile gizli toplantı yapmak üzere iki ismi özel bir odaya alıyor.

IMF heyetinin görüşme programları önceden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilirken, Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz ile yapılan görüşme bildirilmedi.

HÜKÜMET ALEYHİNE ALGI OPERASYONU!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İyi Partili Durmuş Yılmaz ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Refet Gürkaynak'ın IMF'yle kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye ekonomisi aleyhine algı operasyonu yaptığı iddia ediliyor.

IMF HEYETİNDE KİMLER VAR?

Peki görüşmede kimler var? Sayalım: Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Kıdemli Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Yerleşik Temsilcilik Ofisi-Ekonomist).

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