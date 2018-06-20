CHP ve HDP arasında akılalmaz ittifak

CHP ve HDP arasında akılalmaz ittifak16 Haziran 2018, Cumartesi
Sırf Erdoğan düşmanlığı üzerine bir araya gelen ve her türlü kirli senaryoyu yazanlar, hem kendi seçmenlerine hem de Türkiye'ye ihanetin zirvesindeler.
Öyle ki "Atatürk'ün partisi" sıfatını yıllardır sömüren CHP, kendilerine "Atatürk'ün generali olsan ne yazar it sürüleri" diyen ve "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" vaadi veren HDP ile kol kola!
İşte o sözde düşman özde dost ikiliden akılalmaz görüntüler...
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