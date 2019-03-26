CHP'den Of Belediye Başkan Adayı olan Hilmi Saral, Halk TV'de katıldığı bir programda skandal bir açıklamaya imza attı. CHP ile terör örgütü PKK ilişkisinin ne durumda olduğunu bir kez daha gözler önüne seren açıklamada Saral, "terörist cenazesine katılmak insani bir durumdur." diyerek terörü meşrulaştırma çabası içerisine girdi.
CHP Of Belediye Başkan Adayı Hilmi Saral'dan terörist cenazeleriyle ilgili skandal açıklama26.03.2019 07:30
- CHP Of Belediye Başkan Adayı Hilmi Saral'dan terörist cenazeleriyle ilgili skandal açıklama
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