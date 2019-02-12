CHP, İP ve Saadet'in ortağı HDP'nin başkanından skandal sözler

İstanbul ve Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak adaylarını destekleyecek olan HDP, İzmir'de de Tunç Soyer'e destek açıklaması yapmıştı.
"KÜRDİSTAN'DA KAZANACAĞIZ"
Kirli İttifakın terör sözcüsü HDPKK Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yaptığı son açıklamayla da skandala imza attı. Temelli, 31 Mart Yerel Seçimleri için "Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz!" dedi.
TERÖRİSTLERİN SÖZCÜSÜ "BARIŞ"TAN BAHSEDİYOR!
Kandil'in siyasi uzantısı, terör örgütlerinin savunucusu ve sözcüsü HDPKK'nın Eş Genel Başkanı Temelli terör örgütleriyle olan bağını unutmuş gibi yine barıştan söz ederek algı yaratma peşine düştü. Temelli yaptığı açıklamada "AKP ve MHP ittifakını geriletmek için verilen her oy barışa verilen oydur" dedi.
CHP, İP ve Saadet'in ortağı HDP'nin başkanından skandal sözler12.02.2019 18:27
İstanbul ve Ankara'da CHP ve İYİ Parti'nin ortak adaylarını destekleyecek olan HDP, İzmir'de de Tunç Soyer'e destek açıklaması yapmıştı.
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