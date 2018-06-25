Yol Durumu

CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

25 Haziran 2018, Pazartesi

Dün gerçekleşen tarihi seçimlerinden ardından Türkiye, yeni yönetim kadrosunu belirledi. YSK'nın seçim sonuçlarını duyurmasının ardından kesinleşen Erdoğan zaferi CHP tarafından kabullenilemiyor.

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