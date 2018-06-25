CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor

Dün gerçekleşen tarihi seçimlerinden ardından Türkiye, yeni yönetim kadrosunu belirledi. YSK'nın seçim sonuçlarını duyurmasının ardından kesinleşen Erdoğan zaferi CHP tarafından kabullenilemiyor.
CHP Genel Merkezi'nde seçim yenilgisi kabullenilemiyor25 Haziran 2018, Pazartesi
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