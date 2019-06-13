CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun ''Binali Yıldırım soruları istedi'' yalanı! Binali yıldırım canlı yayında açıkladı 13.06.2019 10:50

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Atv-A Haber, A News ve A2 ekranlarında soruları yanıtladı. Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun 'soru' yalanına ilişkin, "Arkadaş bir yalan söyledi. Yatsı olmadan yalanı ortaya çıktı. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Tamam kardeşim yalan de ve özür dile bu iş bitsin. Belli olmayan moderatörden ben nasıl soru alabilirim. Arkadaşa tavsiyem sakin olsun, öfke kontrolü önemlidir." dedi.

Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

İMAMOĞLU'NUN 'BİNALİ YILDIRIM SORULARI İSTEDİ' YALANI

Çok güzel bir şey söyledin. Benim soru isteme âdetim yok. Hatta ne isteseniz sorun dedim. Benim zihnim çok berrak. Bildiğime bildim derim bilmediğimi bilmiyorum derim. Arkadaş bir yalan söyledi. Yatsı olmadan yalanı ortaya çıktı. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Tamam kardeşim yalan de ve özür dile bu iş bitsin. Belli olmayan moderatörden ben nasıl soru alabilirim. Arkadaşa tavsiyem sakin olsun, öfke kontrolü önemlidir. Gazetecilere hiçbir soru kısıtlaması yapmam, ayakkabı numaramı bile sorabilirsiniz.

Belki bunun piyarcıları kampanya akılları buna bir şey söylüyor oda açıklama yapıyor.

Aslında başlangıçta düşünmüyordum. Bunu çok fazla gündeme getirdiler. "Korktu mu? Niye böyle davranıyor" gibi yayınlar artarak devam edince ben de bu arkadaşımızın hevesini kursağında bırakmayalım dedim. Uğur Dündar'ı ben teklif ettim. Hem (ortak yayın) yapılsın diyorlar bu yayını hem de yandaş medyada yapılmasın diyorlar. Yeter ki bahaneleri kalmasın… Ellerindeki bütün bahaneleri almam lazım. Meydan okudum; "kim istiyorsa gelsin" dedim.

"UĞUR DÜNDAR CHP'NİN TELKİNİYLE BU YAYINI YAPMAKTAN VAZGEÇMİŞ OLABİLİR"

İki sebepten dolayı Uğur Dündar'ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP'nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçmiş olabilir.

İsmail Küçükkaya'yı ben eskiden beri tanırım, ulaştırma muhabiriydi. İsmail Küçükkaya kendi işini yapmaya çalışan ama düşüncesi de bilinen bir arkadaşımız.