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CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya yine birbirini yalanladı

20.06.2019 19:29

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP yandaşı İsmail Küçükkaya’nın ortak canlı yayın öncesinde otelde buluşmalarına tepkiler giderek büyürken iki isim de yaptıkları açıklamalarla birbirini yalanlamaya devam ediyor.


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