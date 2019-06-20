CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya yine birbirini yalanladı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP yandaşı İsmail Küçükkaya’nın ortak canlı yayın öncesinde otelde buluşmalarına tepkiler giderek büyürken iki isim de yaptıkları açıklamalarla birbirini yalanlamaya devam ediyor.
CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya yine birbirini yalanladı20.06.2019 19:29
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