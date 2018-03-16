Cezaevinden izinli çıkan kişi annesini darbetti 15 Mart 2018, Perşembe

Bir süre önce cezaevinden izin alan hükümlü, annesiyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir parkta görüştü. B.Y, daha önce darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle kendisinden şikayetçi olan annesinden bu şikayetini geri almasını istedi. Annesi bu isteğini kabul etmeyince B.Y, annesi A.Y'yi darbedip olay yerinden kaçtı..