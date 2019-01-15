Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak'tan müthiş düet! 15 Ocak 2019, Salı

Ceyda Düvenci ile eşi Bülent Şakrak, ilk kez birlikte rol alacakları tiyatro oyunu için düet yaptı. Çift,düet yaptıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ekranların sevilen çifti Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın düeti kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı...