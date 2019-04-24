Haberler Web TV Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kağıthane'de çöken binayla ilgili flaş açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kağıthane'de çöken binayla ilgili flaş açıklama

24.04.2019 15:29

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kağıthane'de çöken bina hakkında açıklamalarda bulundu. Bölgede bioteknik rapor hazırlandığını belirten Bakan Kurum; "Çalışmalar sonrasında riskli görülen alanlarda kentsel dönüşüm başlatacağız" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları