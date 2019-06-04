Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum resmen duyurdu! Kentsel dönüşüm bayramdan sonra... 04.06.2019 16:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm ile ilgili bayramdan sonra eylem planının açıklanacağını belirterek, "Valilikler kanalıyla belediyelerimize 19 Mayıs'a kadar süre vermiştik. Şimdi inşallah Türkiye'deki tüm riskli, acil, öncelikli dönüşüm gereken alanlara ilişkin tespitlerimizi yapmış olacağız. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestomuz çerçevesinde şehirlerimizin altyapısı, üst yapısı, kentsel dönüşümüyle alakalı tüm projeleri hızlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz." dedi.