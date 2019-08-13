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Cengiz Ünder yaptığı asistle izleyenleri büyüledi (Video)

13.08.2019 11:07

Temsilcimiz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, Mabel Green Cup'ta Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Cengiz Ünder'in Edin Dzeko'ya yaptığı mükemmel asistle izleyenleri büyüledi. Real Madrid'i penaltı atışları sonucunda mağlup eden Roma, Mabel Green Cup'u kazandı.


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