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Çekmeköy'de düşen helikopterde şehit olan kahramanlara veda!

12.02.2019 11:22

Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Ümit Özerli, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar için askeri tören düzenlendi.


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