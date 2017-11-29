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İşte kumpas davasında CHP-FETÖ işbirliğinin detayları

28 Kasım 2017, Salı
ABD'deki Türkiye'ye kumpas davasında sahte deliller ortaya atılmıştı. Türkiye'den giden sahte delillerin ABD makamlarının eline nasıl ulaştığı ortaya çıkıyor. CHP ve FETÖ'nün kumpastaki ortaklığı, CHP'nin kripto FETÖ'cü eski vekili Aykan Erdemir'in düzmece belgeleri kumpas davasını yürüten makamlara ulaştırdığının ortaya çıkmasından sonra iyice ifşa oldu. İşte ayrıntılar...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ağası ağası

Chdp nin Fethullahçıların yardakçısı olduğunun belgesidir.

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evet1
hayır0
cevapla 28.11.2017 16:26
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