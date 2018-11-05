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Çarşaflı firar canından etti... Ailesi odaya kilitledi, 4. kattan çarşafla inmek isterken yere çakıldı

05 Kasım 2018, Pazartesi

Yalova'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan çarşaf sarkıtıp aşağıya inmeye çalışırken düşüp ölen genç kadının madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından dışarıya çıkmaması için odasına kilitlendiği iddia edildi. Genç kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na getirildi.


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