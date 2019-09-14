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Çarptığı kadının başından ayrılmadı

14.09.2019 00:54

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yerde yatan kadının başından bir an olsun ayrılmayarak ambulansın gelmesini bekledi.


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