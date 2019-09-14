Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpan otomobilin sürücüsü, yerde yatan kadının başından bir an olsun ayrılmayarak ambulansın gelmesini bekledi.
Çarptığı kadının başından ayrılmadı14.09.2019 00:54
- Çarptığı kadının başından ayrılmadı
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