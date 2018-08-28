Yol Durumu

Çankırı'da bir kadını arabanın arkasına bağladılar

28 Ağustos 2018, Salı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki minibüsü görenler dehşete düştü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları