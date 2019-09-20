Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri yalan oldu! CHP'li referansın varsa İBB'de işin hazır 20.09.2019 14:11

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldikten hemen sonra işçi kıyımları yaparken, partisinin il başkanlığının ilçe başkanlıklarına “Sizin referansınız olan cv’leri bize, diğerlerini İBB’ye gönderin” dediği ortaya çıktı. Canan Kaftancıoğlu'nun "Ben CHP İl Başkanı olarak işe alımlarda asla partizanlık yapılmasına izin vermeyeceğim." sözleri yalan oldu.