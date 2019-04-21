Canan Kaftancıoğlu skandal sözlerini böyle savundu

CHP'nin "skandallar kraliçesi", İstanbul'un İslamofobik İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz direnişine dair skandal paylaşılarını savundu. Kaftancıoğlu, darbe gecesi tweetlerine dair, "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum." dedi.
CHP'NİN PARTİ POLİTİKASI BU!
Kaftancıoğlu ayrıca skandal açıklamaların kişisel görüşlerinden ibaret olmadığını, "Açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok" dedi.
Canan Kaftancıoğlu skandal sözlerini böyle savundu21.04.2019 12:41
CHP'nin "skandallar kraliçesi", İstanbul'un İslamofobik İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz direnişine dair skandal paylaşılarını savundu. Kaftancıoğlu, darbe gecesi tweetlerine dair, "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum." dedi.
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