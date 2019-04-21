Haberler Web TV Canan Kaftancıoğlu skandal sözlerini böyle savundu

Canan Kaftancıoğlu skandal sözlerini böyle savundu

21.04.2019 12:41


CHP'nin "skandallar kraliçesi", İstanbul'un İslamofobik İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz direnişine dair skandal paylaşılarını savundu. Kaftancıoğlu, darbe gecesi tweetlerine dair, "Ben attım ve doğrudur. Bugün de ne kadar haklı olduğumu görüyorum." dedi.

CHP'NİN PARTİ POLİTİKASI BU!
Kaftancıoğlu ayrıca skandal açıklamaların kişisel görüşlerinden ibaret olmadığını, "Açıklamalarımın parti politikalarıyla ayrışan hiçbir yanı yok" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları