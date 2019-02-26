Can Yaman'ın Demet Özdemir'e yaptığı doğum günü sürprizi herkesi şok etti! Bu aşk değilse ne! 26.02.2019 13:55

Demet Özdemir dün 27 yaşına girdi. Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki akşam arkadaşlarının evinde sürpriz bir şekilde doğum gününü kutladı.Yakın arkadaşı Fatma Toptaş, Özdemir'in pastasını getirirken, başka bir arkadaşları da o anları videoya çekti. Demet Özdemir'in doğum günü için arkadaşları havai fişekler atıldı. O anlarda Demet Özdemir'in yanında olmayan Can Yaman, bu sabah sette Özdemir'in karavanını güllerle donattı. İşte Can Yaman'ın dillere destan olan doğum günü sürprizi...