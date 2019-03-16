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Cami katliamında saldırganın üzerine atlayıp engel olmaya çalıştı ama defalarca kurşunlandı

16.03.2019 14:20

Yeni Zelanda'da gerçekleşen katliamda 21 yaşındaki oğlu Talha Rashid'in de hayatını kaybettiği sırada, teröriste engel olmaya çalışırken defalarca kurşunlara hedef olan Pakistanlı Naeem Rashid, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Pakistanlı 49 yaşındaki Naeem Rashid, saldırı sırasında terörist Brenton Tarrant'ın üzerine atlayarak büyük bir kahramanlığa imza attı.


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