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Çadır kurup kumar oynattılar

31 Ocak 2018, Çarşamba
Sarıyer ormanlarında ikinci kumar çadırı vakası yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Belgrad Ormanı'nda yakalanan kumar çadırından sonra Sarıyer'de bir kumar çadırı daha bulundu. Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla basılan çadırdan yüklü miktarda para ve kumar oynanmasına yönelik aletler ele geçirildi.
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