Bütün Türkiye’yi CHP’li belediyeler yönetirse ne olur? 14 Ocak 2019, Pazartesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz şimdi tüm Türkiye'yi CHP'li belediyelerin yönettiği bir Türkiye haline getirmek istiyoruz. Yerel yönetimlerde hiçbir siyasal parti CHP'nin eline su dökemez." dedi. CHP'li belediyelerin yönettiği kentlere bakıldığında içler acısı bir durum ortaya çıktı. Yolsuzluk, çöp dağları, susuzluk, alt yapı sorunu, ağaç katliamı, toplu ulaşım sorunu almış başını gidiyor. Bütün Türkiye’yi CHP’li belediyeler yönetirse ne mi olur? İşte yanıtı...