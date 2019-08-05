Bursa'da orman yangını! Sabotaj iddiası var 05.08.2019 21:12

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemiyor. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İtfaiye erleri ve arama- kurtarma ekiplerinin alevlere müdahale edebilmesi için iş makineleri ve dozerler ile yollar açılıyor. Yangın bölgesinde kullanılan 5 itfaiye helikopteriyle havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarının sürdürülemeyeceği belirtildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve "sabotaj" ihtimali olduğu değerlendirilen orman yangınına 5 helikopter ve 12 arazözle müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada '5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir' denildi.

HAVADAN-KARADAN MÜDAHALE

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Bursa'da tüm ekipler alarma geçti. 6 ayrı noktada çıktığı belirlenen orman yangınına 5 söndürme helikopteri ve 12 arazöz müdahale ediyor.

SABOTAJ İDDİASI

Bursa ve çevre ilçelerden "sabotaj" olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili destek istendi. AFAD, tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak destek istedi. Yangında 3 nokta kontrol altına alınırken diğer yanan yerlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.