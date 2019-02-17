Bursa’da MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan iki kadın terörist yakalandı 17.02.2019 11:15

Bursa'da MİT ile Emniyet'in ortak yürüttüğü operasyonda DEAŞ terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Operasyonda kırmızı bültenle aranan iki kadın terörist yakalanarak gözaltına alındı.