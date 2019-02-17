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Bursa’da MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan iki kadın terörist yakalandı

17.02.2019 11:15

Bursa'da MİT ile Emniyet'in ortak yürüttüğü operasyonda DEAŞ terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Operasyonda kırmızı bültenle aranan iki kadın terörist yakalanarak gözaltına alındı.


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