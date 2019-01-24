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Bursa'da ilginç olay! Önce vurdular, sonra arabaya alıp hastaneye götürdüler

24 Ocak 2019, Perşembe

Bursa'da tartıştıkları adamı silahla vuran şahıslar, daha sonra geri dönüp hastaneye götürdü. Bütün bu yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


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