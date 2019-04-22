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Bursa'da alkol masasında silahlı kavga!

22.04.2019 14:31

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Murat S., birlikte alkol alırken, tartıştığı arkadaşı Özkan D.'yi av tüfeğiyle vurarak, yaraladı. Jandarma, olay sırasında yanlarında olan Tuğçe B. ile kaçan Murat S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


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