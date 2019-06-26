Bursa'da jandarma ekiplerince yapılan denetlemede 436 litre sahte içki ele geçirildi. Denetlemelerde 5 milyon 969 bin TL para cezası uygulandı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamanın Bursa ayağında 104 jandarma timi ve 461 personel görev aldı. 306 kontrol noktasında düzenlenen denetlemelerde 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplamda 5 milyon 969 TL idari para cezası uygulanırken, 660 şişe olmak üzere toplam 436 litre TAPDK belgesi olmadan satış yapılan alkollü içecek ele geçirildi. Uygulama sonucu 3 bin 548 şahıs sorgusu ve 306 iş yeri kontrolü yapılırken GBT sorgusunda arama kaydı bulunan 9 şahsa adli işlem yapıldı.
Bursa'da 436 litre sahte içki ele geçirildi26.06.2019 01:02
- Bursa'da 436 litre sahte içki ele geçirildi
- Türk olduklarını öğrenince bakın ne yaptı! Duygulandıran anlar
- Tokat'ta hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı cinayetle bitti
- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği
- Düzce'de bin 500 şişe kaçak içki ele geçirdi
- Muğla'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Erzincan’daki cinayetten dram çıktı! Tüm aile paramparça
- CHP'li belediyelerin işçi zulmü sürüyor
- PKK/PYD’li teröristlerden halka zulüm! Buğday tarlasını yakıp, halay çekti | Video
- İspanya'da korkutan yangın! Binlerce kişi tahliye ediliyor
- Gezi olayları davasında flaş gelişme! Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi
- İkizler LGS'de Türkiye birincisi ve ikincisi oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.