Haberler Web TV Bursa'da 436 litre sahte içki ele geçirildi

Bursa'da 436 litre sahte içki ele geçirildi

26.06.2019 01:02

Bursa'da jandarma ekiplerince yapılan denetlemede 436 litre sahte içki ele geçirildi. Denetlemelerde 5 milyon 969 bin TL para cezası uygulandı. Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamanın Bursa ayağında 104 jandarma timi ve 461 personel görev aldı. 306 kontrol noktasında düzenlenen denetlemelerde 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplamda 5 milyon 969 TL idari para cezası uygulanırken, 660 şişe olmak üzere toplam 436 litre TAPDK belgesi olmadan satış yapılan alkollü içecek ele geçirildi. Uygulama sonucu 3 bin 548 şahıs sorgusu ve 306 iş yeri kontrolü yapılırken GBT sorgusunda arama kaydı bulunan 9 şahsa adli işlem yapıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları