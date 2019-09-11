Bursa - İzmir Karayolunda dehşet anı kamerada 11.09.2019 19:26

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kavşaktan karşı yola geçiş yapmak isteyen otomobille, ışık ihlali yaptığı iddia edilen kamyon çarpıştı. Demir plaka yüklü kamyon takla atarken çarptığı otomobil ise bariyerlere saplandı. 4 kişinin ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.