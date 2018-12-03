Bu sabah kurtarıldı! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Demirkazık Dağı, Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştirirken çığ altında kalan dağcılardan Hilal İşcan, yaşadıklarını anlattı. İşcan, “Çok üşüdüm ama hiç acı hissetmedim. Arkadaşımın ölme ihtimali var, inşallah sağ salim çıkar” dedi.
Bu sabah kurtarıldı! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı03 Aralık 2018, Pazartesi
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