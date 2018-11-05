Bu kadarı pes dedirtti! Büyükçekmece'de akılalmaz uyanıklık 05 Kasım 2018, Pazartesi

Büyükçekmece'de bir vatandaş iddiaya göre İmar Barışı kapsamında hazineye ait arazide konutu olduğunu belirterek Yapı Kayıt Belgesi aldı. İddiaya göre olayda vatandaşın konut olduğunu belirttiği arazide herhangi bir yapı olmadığı ortaya çıkarken, hazineye ait araziyi başka birine kiraladığı öne sürüldü.