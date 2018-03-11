Bu insanlar bindiğimiz gemiyi deliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “içtihat” ile ilgili sözlerine ilahiyat camiasından büyük bir destek yağıyor. Ankara Üniversitesi Temel İslam Bilimler Profesörü Şaban Ali Düzgün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi ve bu açıklamaların gerçek ilahiyatçıları rahatlattığını söyledi.
Bu insanlar bindiğimiz gemiyi deliyor10 Mart 2018, Cumartesi
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