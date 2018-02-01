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Bu görüntü ABD'nin iddiasını çökertti!

31 Ocak 2018, Çarşamba
Teröristlerin Kilis'e roket attığı Darmık Dağı, bugün saatlerce Türk jetleri tarafından ağır bombardımana tutuldu. Haber televizyonları tarafından canlı yayınla ekrana getirilen bombardıman sırasında, dağda yer alan PKK elebaşının posteri imha edildi.
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