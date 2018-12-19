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Böyle vahşet görülmedi...Köpeğin yüzüne kimyasal madde döküp, kulaklarını kestiler

19 Aralık 2018, Çarşamba

Osmaniye'de bir köpeğin yüzüne kimyasal madde dökülerek, kulakları kesildi. Hayvanseverlerin müdahalesi ile Gaziantep'e getirilen köpek, doku tedavisi ile yeniden sağlığına kavuşturulacak.


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