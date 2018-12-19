Osmaniye'de bir köpeğin yüzüne kimyasal madde dökülerek, kulakları kesildi. Hayvanseverlerin müdahalesi ile Gaziantep'e getirilen köpek, doku tedavisi ile yeniden sağlığına kavuşturulacak.
Böyle vahşet görülmedi...Köpeğin yüzüne kimyasal madde döküp, kulaklarını kestiler19 Aralık 2018, Çarşamba
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret şovu elinde patladı! CHP'li Şişli Belediyesi işçilerinden protesto
- Teröristlere özel hazırlandı: TIR'lar peş peşe
- ABD Suriye'den çekilecek mi?
- Böyle vahşet görülmedi...Köpeğin yüzüne kimyasal madde döküp, kulaklarını kestiler
- CHP'li Mehmet Göker, Meclis kürsüsünden provokatör Portakal'a sahip çıktı
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Bakan Pekcan: 'ABD'ye karşı ilk davamızı kazandık'
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- Yaşlı piyangocunun biletlerini çaldılar
- Şile'de gemi karaya oturdu, mürettebatı kurtarma çalışmaları devam ediyor
- BBC'de skandal sansür! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in sözlerini yayınlamadılar
- Yunan kanalı canlı yayında SİHA'larımızı övdü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.