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Bombalı eylem için sınırı geçen 5 terörist patlayıcılarla yakalandı

13.03.2019 15:56

Şanlıurfa Akçakale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, PKK kamplarında canlı bomba eğitimi alan terör örgütü PKK/PYD üyesi 5 kişi yakalandı. Suriye'den gelen teröristlerin yanındaki çuvallarda ise 12 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.


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