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Bolu'da döviz bürolarında dolar bozdurma kuyruğu

13 Ağustos 2018, Pazartesi

Bolu'da, bazı vatandaşlar dövizde yaşanan dalgalanmaların ardından ellerindeki dolarları bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. Döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

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