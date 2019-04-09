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Bolivya Devlet Başkanı Ankara'da

09.04.2019 16:52

Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı'nı törenle karşıladı.


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