Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Afrin açıklaması

AK Parti Gençlik Kolları mensubu bir grup öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı öğrencilerin Afrin'de şehit düşen askerleri anmak için program düzenlediği sırada başka bir grubun saldırısına uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'nin güney kampüsü girişinde toplanan ve "Üniversitede terörist istemiyoruz", "Boğaziçi'nden Afrin'e selam olsun" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, Türk bayrağı açtı.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden Afrin açıklaması20 Mart 2018, Salı
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