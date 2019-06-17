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Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (Video)

17.06.2019 10:16

Muğla'nın Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı, 34 metre derinlikte bulunan teknede ölen göçmenler olduğu öğrenildi. Kayıp 9 kişi ise aranıyor.


Bodrum'un Turgutreis Mahallesi açıklarında, bugün saat 07.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. 31 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarılırken, kayıp kaçak göçmenleri ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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