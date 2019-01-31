Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'a hayat veren Murat Ünalmış'ın eski hali 31 Ocak 2019, Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova'nın karizmatik oyuncusu Murat Ünalmış, 2003 yılında ilk kez ekranlara merhaba dedi. Şimdilerde Atv ekranlarında Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Ankara'nın en zengin ailesi olan Yamanlar'ın tek varisi olan, Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın eski halini görenler gözlerine inanamıyor.