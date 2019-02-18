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Bingöl'de yolcu otobüsü faciası... Kafa kafaya kaza anı kamerada

18.02.2019 08:09

Bingöl'de önceki gün kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobilin otobüse çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.


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