AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da sosyal medya üzerinden başlayan çay daveti kapsamında düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Yıldırım, programda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, gençlerle konuşturdu. Etkinlikte seslendirilen "uzun ince bir yoldayım" türküsüne Binali Yıldırım da eşlik etti.
Binali Yıldırım'ın Malatya'daki gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla katıldı02.08.2019 00:55
- Binali Yıldırım'ın Malatya'daki gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla katıldı
- TAKVİM'e saldıran CHP beslemesi yandaş Enver Aysever 5 tweetle dersini aldı
- Edirne'de feci son! 7 yaşındaki çocuk greyder altında kalarak hayatını kaybetti
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Partililere flaş çağrı
- Hükümet, memurlara zam teklifini 16 Ağustos Cuma günü yapacak
- Olimpija Ljubljana Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle | UEFA Avrupa Ligi
- Son dakika: YAŞ kararları sonucu emekli olan ve görev süreleri uzatılan komutan isimleri belli oldu
- Dev projede son 3 gün! İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor
- Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı! 14 General ve Amiral üst rütbeye yükseltildi
- CHP'nin KASDAŞ vurgunu! 'Batık' dedikleri şirketteki bankamatik yandaşları!
- Lady Gaga aşkını ilan etti! İşte Bradley Cooper ile sevgili olduğu iddia edilen Lady Gaga'nın yeni sevgilisi...
- Neymar'ın eski sevgilisi Soraja Vucelic topuklu ayakkabılarıyla freni ıskalayınca Lamborghini'si ile havuza uçtu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.