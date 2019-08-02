Haberler Web TV Binali Yıldırım'ın Malatya'daki gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla katıldı

Binali Yıldırım'ın Malatya'daki gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla katıldı

02.08.2019 00:55

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'da sosyal medya üzerinden başlayan çay daveti kapsamında düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Yıldırım, programda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, gençlerle konuşturdu. Etkinlikte seslendirilen "uzun ince bir yoldayım" türküsüne Binali Yıldırım da eşlik etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları