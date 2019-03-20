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Binali Yıldırım'dan paylaşım rekoru kıran seçim videosu

20.03.2019 21:49

Binali Yıldırım İletişim Ofisi'nden paylaşılan eğlenceli video, kısa sürede tıklanma rekoru kırdı. ''Evimiz, işimiz, ortak geleceğimiz İstanbul için, az laf çok iş diyoruz. Durmak yok, yola devam gençler. #BinaliSözüYıldırımHızı' notuyla paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi çekti.


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