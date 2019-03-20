Binali Yıldırım'dan paylaşım rekoru kıran seçim videosu

Binali Yıldırım İletişim Ofisi'nden paylaşılan eğlenceli video, kısa sürede tıklanma rekoru kırdı. ''Evimiz, işimiz, ortak geleceğimiz İstanbul için, az laf çok iş diyoruz. Durmak yok, yola devam gençler. #BinaliSözüYıldırımHızı' notuyla paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Binali Yıldırım'dan paylaşım rekoru kıran seçim videosu20.03.2019 21:49
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